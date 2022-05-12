ЕС обещает 600 млн евро макрофина Украине до 20 мая

КИЕВ. 12 мая. УНН. Европейский Союз произведет выплату второго транша чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины в размере 600 млн евро до 20 мая. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Шпинант, пишет УНН.

Цитата

"Этот второй транш равен 600 млн евро. Практическая выплата суммы ожидается до 20 мая", – сказала спикер Еврокомиссии.

Детали

По словам пресс-секретаря ЕК, для этого накануне Европейская комиссия приняла необходимое решение.

Эти деньги являются частью пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро, принятого блоком в начале этого года.

Также, по ее словам, Еврокомиссия сегодня принимает решение о создании так называемых транспортных "линий солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию.

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Дополнение

21 февраля Совет ЕС одобрил новый пакет экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

18 марта стало известно, что Европейский Союз выделил уже 600 млн евро по новой программе макрофинансовой помощи Украине.