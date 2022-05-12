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ЕС обещает 600 млн евро макрофина Украине до 20 мая

ЕС обещает 600 млн евро макрофина Украине до 20 мая

КИЕВ. 12 мая. УНН. Европейский Союз произведет выплату второго транша чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины в размере 600 млн евро до 20 мая. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Шпинант, пишет УНН.

Цитата

"Этот второй транш равен 600 млн евро. Практическая выплата суммы ожидается до 20 мая", – сказала спикер Еврокомиссии.

Детали

По словам пресс-секретаря ЕК, для этого накануне Европейская комиссия приняла необходимое решение.

Эти деньги являются частью пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро, принятого блоком в начале этого года.

Также, по ее словам, Еврокомиссия сегодня принимает решение о создании так называемых транспортных "линий солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию.

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Дополнение

21 февраля Совет ЕС одобрил новый пакет экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

18 марта стало известно, что Европейский Союз выделил уже 600 млн евро по новой программе макрофинансовой помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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