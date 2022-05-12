"Пощады больше не будет": Подоляк о наказании для предателей в Херсонской области

КИЕВ. 12 мая. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины заявил, что украинская сторона фиксирует имена всех коллаборантов в захваченной российскими оккупантами Херсонской области, поэтому каждого из них ждет максимально жесткая скамья подсудимых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Подоляка.

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"Хочу официально подчеркнуть, что Офис президента отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области. Все. Мы фиксируем преступления россиян в полном объеме – насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры. (...) Мы также фиксируем все немногочисленные имена коллаборационистов – каждого из них обязательно ждет скамья подсудимых. Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет. Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками", — написал Подоляк.

Напомним

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил о том, что незаконная власть будет просить российского диктатора владимира путина "присоединить" Херсонскую область к рф без референдума.