В Киеве ждут визиты Шольца и Штайнмайера – ОП

КИЕВ. 12 мая. УНН. Украинские власти ожидают визитов высшего политического руководства Германии. Об этом на брифинге в пятницу сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, пишет УНН.



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"Отдельно хочу подчеркнуть усиление динамики наших отношений с Германией. У президента состоялся телефонный разговор с президентом Шайнмайером", - сказал Сибига.

Детали

Он напомнил, что после этого президент Украины принял в Киеве главу Бундестага и министра иностранных дел ФРГ.

Кроме того, накануне состоялся телефонный разговор с федеральным канцлером Шольцем.

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"Это чрезвычайно важно, есть четкое понимание и общих интересов, есть общие оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем этот алгоритм взаимодействия и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента и канцлера, в Киев", - добавил заместитель руководителя ОП.

Ранее

В середине апреля Офис президента Украины отменил визит лидера Германии Франко Вальтера Штайнмайера в Киев. Причиной стали тесные связи Штайнмайера с россией в последние годы.

После этого посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашен канцлер Германии Олафа Шольца, с которым высшее руководство намерено обсудить перспективы поставки тяжелого вооружения в Украину.

Однако сам канцлер заявил, что не хочет ехать в Киев, пока там не будет президента Штайнмайера.