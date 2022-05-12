Сытник, внесенный в реестр коррупционеров, продолжит борьбу с коррупцией: его назначили в руководство НАПК

КИЕВ. 12 мая. УНН. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков назначил своим заместителем бывшего главу НАБУ Артема Сытника. Об этом информирует пресс-служба НАПК в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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«12 мая Председатель НАПК Александр Новиков назначил своим заместителем Артема Сытника», - сообщили в пресс-службе.

Детали

Отмечается, что в НАПК Ситник будет отвечать за следующие направления:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Он также будет исполнять обязанности головы в случае отсутствия последнего, сообщили в НАПК.

Александр Стародубцев, занимавший указанную должность ранее, продолжит работать в команде НАПК в должности заместителя руководителя аппарата.

Напомним

12 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник был уволен с должности.

Директор НАБУ Артем Сытник занимал должность семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.

За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн ​​грн до 1 млрд 327 млн ​​грн, детективы обзавелись автопарком на сумму около 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ, украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, включая прокуратуру, полицию и СБУ.