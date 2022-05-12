Оккупанты хотят "интегрировать" Мариуполь вместе с "ДНР" в россию. "Референдум" могут провести уже 15 мая – горсовет

КИЕВ. 12 мая. УНН. Оккупанты намерены "прямо интегрировать" Мариуполь в россию, первые шаги уже сделаны, дату "референдума" назначили на 15 мая. Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.



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"Мариуполь. По всем признакам оккупанты намерены прямо интегрировать Мариуполь в россию (вместе с “днр”). Первый шаг – переход на русский код мобильной связи", - написал Андрющенко.

Детали

По его словам, теперь в “днр” должны зайти российские банки и учреждения высшего образования.

По учреждениям высшего образования будет определен россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области, отмечает советник мэра.

"Поступает информация о намерении организации и проведении референдума в Мариуполе относительно присоединения к россии", - отметил он.

Так, Андрющенко сообщает, что накануне сайт Мариуполя 0629.com.ua назвал дату 15 мая.

"Мы также неоднократно получали свидетельства от источников, что самоназванный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать", – сказал он.

Советник мэра напомнил, что тетради в школах в Мариупольском районе и Мариуполе подписывают “Мариуполь. Ростовская область”.

"В итоге можно утверждать об ускорении прямой аннексии Мариуполя к россии. Какие это даст последствия для нас? Никаких. Для Мариуполя в оккупации? Думаю тоже", – говорит Андрющенко.

Ранее

Поддерживаемые россией боевики на Донбассе заявили, что заблокировали доступ к соцсетям Facebook и Instagram в районах, которые они незаконно контролируют с 2014 года.

Так называемое "министерство коммуникаций" группировки "ДНР" заявило, что этот шаг предприняли "для защиты жителей "ДНР" от запретной информации, угрожающей их жизни".

Подконтрольные россии группировки в ОРДЛО заявили 11 мая, что заблокировали доступ к соцсетям также и потому, что там якобы размещаются призывы к насилию в отношении русскоязычных.