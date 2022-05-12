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Рада обновила законопроект о конфискации российских активов. Раньше его ветировал Зеленский

Рада обновила законопроект о конфискации российских активов. Раньше его ветировал Зеленский

КИЕВ. 12 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц, с предложениями Президента Владимира Зеленского. Об этом информирует пресс-служба парламента, пишет УНН.

Детали

Так, Рада поддержала все предложения к принятому закону.

Как отмечают в ВР, цель препятствования использованию экономических активов в ущерб национальной безопасности Украины и привлечение активов, которые являются основой для деятельности, направленной на подготовку, разжигание и ведение агрессивной войны (включая агрессивную пропаганду), для усиления обороны Украины и возмещение причиненного ущерба.

Верховная Рада впервые приняла Закон в целом 21 апреля.

5 мая Президент вернул документ в парламент со своими предложениями.

Закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми он может прямо или косвенно распоряжаться.

В ОП тогда указали, что он «не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции».

Также закон наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) относительно выявления и розыска активов, подлежащих блокированию, физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Эти полномочия НАПК выходят за пределы его компетенции, определенной Законом Украины «О предотвращении коррупции», - отметили в ОП.

Кроме того, сообщалось, что документ предлагает дополнить Закон Украины «О санкциях» положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкций посредством взыскания активов в доход государства. В то же время не предусмотрено внесение соответствующих изменений в Закон «О Высшем антикоррупционном суде», которым определяются основы организации и деятельности ВАКС.

Напомним

Ранее сегодня Верховная Рада поддержала указ Президента о принудительном изъятии российского имущества – начнут с "дочек" российских банков в Украине.

Источник: УНН
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