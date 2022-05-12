Коллективные договоры и массовое увольнение: Рада обновила трудовое законодательство

КИЕВ. 12 мая. УНН. Верховная Рада приняла закон об усилении защиты прав работников, которым обновила трудовое законодательство о коллективных договорах и массовом увольнении в частности, пишет УНН.

Детали

Этим законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (№5266), как указали в парламенте, внесены изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленные на усиление защиты прав работников:

1) в сфере коллективно-договорного регулирования предполагается:

возможность заключения коллективного договора физическим лицом, использующим наемный труд (на сегодняшний день - только в юридических лицах);

обязанность работодателя знакомить работников с текстом коллективного договора;

распространение действия отраслевого соглашения на всех работодателей соответствующей отрасли;

2) по недопущению дискриминации в сфере трудовых правоотношений:

определено, что не считается дискриминацией в сфере труда и необоснованным отказом в принятии на работу;

урегулированы отдельные вопросы недопущения дискриминации в объявлениях по трудоустройству;

3) относительно массовых увольнений: уточнено положение законодательства в части определения признаков того, что является массовым увольнением работников по инициативе работодателя и как работодатель осуществляет уведомление о массовом увольнении; порядка проведения работодателем консультаций с профсоюзными представителями перед массовыми увольнениями работников.

Принятие закона, как ожидается, будет способствовать приведению отечественного законодательства в соответствие с законодательством ЕС, практикой Международной организации труда и положительному влиянию на рыночную среду.

Прочие предлагаемые изменения в трудовом законодательстве

Также Верховная Рада, как указано на сайте парламента, приняла за основу законопроект об оптимизации трудовых отношений (№7251). Им предлагается устранить существующие законодательные пробелы в регулировании трудовых отношений, возникающих при организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Как указал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, речь идет о поправках к некоторым законам Украины, касающимся этой сферы.

В частности:

на время объявления военного или чрезвычайного положения работодатели смогут осуществлять сообщения и вести документы по трудовым отношениям в электронной форме

из-за активных боевых действий и уничтожения имущества предприятий, учреждений, организаций, введут дополнительные основания для увольнения работника: смерть ФЛП, смерть работника, признание его судом безвестно отсутствующим или объявление умершим. Работодатель сможет также уволить работника: не появляющегося на работе более 4 месяцев и не сообщающего о причинах такого отсутствия.

за работниками, призванными или принятыми по контракту на военную службу, не будут сохранять в период военной службы ежегодный основной отпуск. Для этого приведут в соответствие статью 119 КЗоТ и статью 9 Закона Украины "Об отпусках".

Верховная Рада также приняла за основу законопроект (№5371) об упрощении регулирования трудовых отношений для малого и среднего бизнеса и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность.

Изменениями этих законодательных актов предлагается ввести договорный режим регулирования трудовых отношений с возможностью по собственному усмотрению и по взаимному согласию сторон включать в письменный трудовой договор положения относительно возникновения и прекращения трудовых отношений, системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и отдыха, продолжительности еженедельного отдыха и других прав и гарантий, определенных Кодексом законов о труде Украины.

В целом, в Кодекс законов о труде Украины вносится новая Глава ІІІ-Б (статьи 495-498), предусматривающая возможность применять особый режим регулирования трудовых отношений между работником и работодателем, который является субъектом малого или среднего предпринимательства с количеством работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек или между работодателем и работником, размер заработной платы которого составляет на месяц свыше восьми размеров минимальных заработных плат.