Непредоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе будет убийством - Кулеба

КИЕВ. 12 мая. УНН. Непредоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе будет убийством надежды, которая есть у украинского народа. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с вицеканцлером, федеральным министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком, передает корреспондент УНН.

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"По нашей европейской интеграции есть несколько вещей, которые я должен прояснить. Во-первых, ни в коем случае речь не идет о мгновенном вступлении в Европейский союз без прохождения определенного пути. Второе – Украина ни в коем случае не пытается перепрыгнуть через чью-то голову и оставить тех, кто уже ждет членства, позади", - сказал Кулеба.

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По его словам, это – не аргумент.

Министр заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на членство – это присоединение Украины к Западным Балканам, которые уже находятся в процессе.

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"Третье. Я в кругу друзей, позволю себе быть откровенным. Два с половиной месяца мы слышим из Германии, других стран, следующие слова: Украина, вы нас вдохновляете. Украинцы, вы лучшие. Украинцы, мы гордитесь вами. Украина – ты являешься частью нашей большой европейской семьи. Украина – ты одна из нас", - отмечает дипломат.

"Предоставление Украине статуса кандидата на членство в июне этого года, который либо продемонстрирует, что все эти слова были только словами, на самом деле нас никто нигде не ждет и не готовы переводить красивые, правильные слова в реальные действия. Или это будет подтверждением тому, что когда Европа что-то говорит, – она именно это имеет в виду. Непредоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе будет убийством надежды, которая есть в украинского народа", - подчеркнул он.

Ранее

9 мая Украина официально передала Европейской комиссии финальную часть опросника, необходимую для оценки готовности Украины к обретению статуса кандидата на членство в ЕС. Следовательно, техническая часть процесса со стороны Украины завершена и мяч находится на стороне Европейского Союза.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне.