рф пытается продать похищенное у Украины зерно в Сирию. МИД предупреждает – причастный к покупке является соучастником преступления

КИЕВ. 12 мая. УНН. По сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии. На эту информацию отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Цитата

"Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья. Каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", – заявил Кулеба.

Детали

Министр напомнил, что благодаря усилиям украинских дипломатов от покупки награбленного отказались Египет и Ливан.

МИД Украины предупредил также другие страны-потребители, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов.

В МИДе категорически осуждают действия россии по распоряжению зерном, что незаконно экспроприированно у украинских аграриев. Своими действиями РФ еще раз доказывает свою преступную сущность страны-мародера, отметили дипломаты.

Также сообщается, что, по информации украинского правительства, оккупанты уже похитили по меньшей мере 400–500 тыс. т зерна на сумму свыше 100 млн долларов. Практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию.

"Кражи россией украинского зерна подтверждают как многочисленные показания украинских аграриев, так и документальные доказательства. МИД призывает международное сообщество усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии РФ против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире", отметили в дипведомстве.

Напомним

Как сообщал ранее Президент Украины Владимир Зеленский, россия пытается продать зерно, украденное на временно захваченных территориях Украины. Некоторые страны проявляют интерес к российским предложениям.