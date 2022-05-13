У россии нет смелости признать поражение, они трусы - Зеленский

КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Владимир Зеленский заявил, что у россии нет смелости признать поражение и назвал россиян трусами. Об этом сообщает УНН.

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"Русское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами", - говорится. в обращении.

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Президент подчеркнул, что задача Украины – бороться, пока мы будут достигнуты цели в этой войне: освободить землю от оккупантов, освободить людей и надежно обеспечить украинскую безопасность.

Напомним

За время боевых действий с 24 февраля русские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения – Зеленский.