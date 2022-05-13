Украина потратила 8,3 млрд долларов на военные нужды с начала полномасштабного вторжения

КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала войны Украина направила 245,1 млрд гривен (8,3 млрд долларов) на военные нужды, передает агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Министра финансов Украины Сергея Марченко. Он письменно ответил на вопросы агентства. Об этом информирует УНН.

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Как утверждает министр, эти средства частично минфин взял из того, что первоначально было заложено в бюджете на развитие. Деньги пошли на все – от покупки и ремонта оружия до экстренной поддержки внутриперемещенных лиц.

По словам Марченко, в апреле Украина получила 60% запланированных налоговых поступлений – в мае и июне эти поступления оцениваются на уровне 45-50% ранее запланированных.

Марченко сказал, что Киеву срочно требуется иностранная поддержка для усиления, поскольку он вынужден направлять миллиарды дополнительных долларов на чрезвычайные затраты.

Украина в апреле получила почти 2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов – гранты. По его словам, показатель за период с февраля составляет 5,4 млрд. долларов, включая 801 млн. долларов.

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"Если не принимать во внимание иностранную помощь, то сейчас мы оцениваем поступление доходов в мае-июне на уровне 45-50% от запланированного, при условии, если ситуация не ухудшится", - сказал Марченко.

Напомним

Европейский Союз произведет выплату второго транша чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины в объеме 600 млн евро до 20 мая.