Президент отметил наградами 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины

КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Владимир Зеленский сообщил о награждении наградами 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует УНН.

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"Подписал указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 14 – посмертно", - говорится в обращении.

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Отдельно Президент присвоил Звание Героя Украины полковнику Качуру Роману Владимировичу, командиру 55-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск.

Напомним

Президент вручил государственные награды и награды медицинским сестрам.