Новости: Политика
13 мая 2022, 03:45 • Юрий Свиридюк • 2370
Президент отметил наградами 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Владимир Зеленский сообщил о награждении наградами 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Подписал указы о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 14 – посмертно", - говорится в обращении.
Подробности
Отдельно Президент присвоил Звание Героя Украины полковнику Качуру Роману Владимировичу, командиру 55-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск.
Напомним
Президент вручил государственные награды и награды медицинским сестрам.
Источник: УНН
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