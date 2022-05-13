Залужный снова созвонился с коллегой из США: обсудили удары рф сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22

КИЕВ. 13 мая. УНН. В последнее время россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 из-за больших потерь авиации. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, рассказывая о телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, пишет УНН.

Он отметил, что проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке.

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«Она остается сложной, однако наше настроение боевое, и мы нацелены только на Победу. Я также акцентировал внимание на продолжении применения противником стратегических крылатых ракет. Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам. Так, за прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить из ПЗРК Стингер. Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, несущей большие потери», - сообщил Залужный.

Детали

«Во время телефонного разговора этой ночью глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спросил меня, что для нас означает победа. Это действительно важный вопрос. Для меня победа – это уничтожение врага, который находится на нашей земле, и освобождение всех захваченных им территорий», – написал Залужный.

Залужный отметил, что телефонный разговор с генералом Милли – это очередная возможность выразить благодарность народу и правительству США за оказанную помощь, а также возможность заверить, что Украина ведет строгий учет и контроль за использованием предоставленных материальных средств.

«Мы готовы поделиться всеми материалами с посольством Соединенных Штатов, как только оно вернется в Украину», - добавил Залужный.

Дополнение

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что применения россией гиперзвукового оружия в Украине не имело «действительно значительных или решающих последствий».

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил во вторник, 10 мая, что россия запустила от 10 до 12 гиперзвуковых ракет по Украине.