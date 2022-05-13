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"Страна варваров и мародеров": Подоляк о вывозе россией краденого украинского зерна

"Страна варваров и мародеров": Подоляк о вывозе россией краденого украинского зерна

КИЕВ. 13 мая. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на вывоз российскими оккупантами краденого украинского зерна в Сирию. По его словам, армия рф своими преступными действиями подтверждает, что они варвары и мародеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова Подоляка в Twitter.

Цитата

"Была "партия мошенников и воров", стала страна варваров и мародеров. Сначала – угнаны лизинговые самолеты, затем – унитазы и нижнее белье. Теперь кража украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан. Как низко еще упадет москва? Будут ли красть медали украинских ветеранов?", - написал Подоляк. 

Напомним 

Спутник зафиксировал российское судно с краденым украинским зерном в порту Сирии. По данным CNN, судно называется "Матрос Позинич". Как отметили, 27 апреля корабль стал на якорь у берегов Крыма. На следующий день его видели в порту Севастополя.

По сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденым украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.

Источник: УНН
Теги: зерно, война с Россией, Офис президента Украины
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