"Страна варваров и мародеров": Подоляк о вывозе россией краденого украинского зерна

КИЕВ. 13 мая. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на вывоз российскими оккупантами краденого украинского зерна в Сирию. По его словам, армия рф своими преступными действиями подтверждает, что они варвары и мародеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова Подоляка в Twitter.

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"Была "партия мошенников и воров", стала страна варваров и мародеров. Сначала – угнаны лизинговые самолеты, затем – унитазы и нижнее белье. Теперь кража украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан. Как низко еще упадет москва? Будут ли красть медали украинских ветеранов?", - написал Подоляк.

Була «партія шахраїв і злодіїв», стала країна варварів і мародерів. Спочатку – викрадені лізингові літаки, потім – унітази та спідня білизна. Тепер крадіжка українського зерна для продажу до Сирії та Лівану. Як низько ще впаде Москва? Крастимуть медалі українських ветеранів? pic.twitter.com/9QWFDSUfcd — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 13, 2022

Напомним

Спутник зафиксировал российское судно с краденым украинским зерном в порту Сирии. По данным CNN, судно называется "Матрос Позинич". Как отметили, 27 апреля корабль стал на якорь у берегов Крыма. На следующий день его видели в порту Севастополя.

По сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденым украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.