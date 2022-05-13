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ЕС выделит Украине еще 500 млн евро военной помощи - Боррель

ЕС выделит Украине еще 500 млн евро военной помощи - Боррель

Жозеп Боррель

КИЕВ. 13 мая. УНН. Европейский Союз предоставит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель журналистам на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Германии, пишет УНН.

Цитата

“Я анонсирую, что ЕС предоставит еще 500 миллионов евро в поддержку Украины в сфере обороны. Таким образом, военная помощь Украине в настоящее время достигает, в целом, 2 миллиардов евро”, - сказал он.

По словам Борреля, эти средства будут направлены, в частности, на тяжелое вооружение, а именно танки, бронетехнику, тяжелую артиллерию и амуницию для украинских защитников.

Дополнение

Ранее ЕС потроил помощь Украине в рамках фонда на оборону до 1,5 млрд евро.

Также ЕС одобрил выделение 600 миллионов евро, чтобы помочь Украине с ее неотложными финансовыми потребностями - в целом пакет на 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Источник: УНН
Теги: ЕС, оружие, Украина
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