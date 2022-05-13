Три страны работают над освобождением военных с "Азовстали" - Зеленский

КИЕВ. 13 мая. УНН. Над освобождением украинских военных с завода «Азовсталь» в заблокированном Мариуполе работают три страны – Израиль, Турция и Швейцария. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai 1, передает УНН.

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«К сожалению, сегодня – это зависит от решения рф, все, что зависит от нас, мы делаем. Мы не должны останавливаться сражаться за каждого человека. Мы забрали гражданских с завода «Азовсталь», сейчас стоит вопрос о раненых и живых. Честно скажу, что мы не хотим оставлять там убитых людей, потому что их ждут семьи… Мы передавали россии информацию, мы даже применили механизм привлечения третьего государства. Израиль, Швейцария и Турция сегодня работают», - рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский сообщил, что до интервью с итальянским каналом Rai 1 он разговаривал с президентом Финляндии, он также будет звонить президенту рф по этому поводу.

«Я говорю со всеми лидерами, на всех площадках, чтобы помочь нашим военным», – добавил Президент.

Зеленский отметил, что украинская сторона готова обменять раненых защитников Мариуполя на российских пленных.

Дополнение

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщала, что эвакуация с "Азовстали" в заблокированном Мариуполе начнется с спасения тяжелораненых, украинская сторона хочет, чтобы был подписан документ, как будет происходить эвакуация с завода.

По ее словам, на "Азовстали" находятся не только бойцы батальона "Азов". Там тоже есть и солдаты и офицеры ВСУ, Нацполиции, пограничники.

Верещук заявляла, что Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов с "Азовстали".