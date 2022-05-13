Украина никогда не признает Крым российским – Зеленский

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не признает Крым частью российской федерации. Об этом он сообщил в интервью итальянскому каналу Rai 1, передает УНН.

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"Мы никогда не признаем Крым частью российской федерации. Крым и до войны имел автономность. Он является автономной республикой со своими правами, парламентом. Но это украинская территория АР Крым в составе Украины", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что нужно вести переговоры с рф.

"Мы готовы говорить с россией о том, что не ко времени решения по Крыму, потому что идет война, ко времени человеческие жизни, давайте отставим этот вопрос из наших переговоров, если оно болезненно, если оно усложняет процесс переговоров, если вопрос Крыма усложняет процесс встречи президентов Украины и россии, давайте отставим этот вопрос", - рассказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что было предложение урегулирования вопроса Крыма в течение 10 лет, и это, по его мнению, было бы неплохо с точки зрения дипломатии.

"Наша делегация в Турции предлагала отставить, но не навсегда. Давайте подпишем, что наши государства должны урегулировать вопросы Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали согласия на этот вопрос", - добавил Зеленский.

Дополнение

В апреле глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что вопрос о возвращении Крыма довольно непростой, его могут отложить на время. Однако Украина никогда не признает незаконную аннексию полуострова.