Три президента Украины обратились к миру с просьбой эвакуировать украинцев с "Азовстали"

КИЕВ. 13 мая. УНН. Второй, третий и пятый президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировому сообществу с просьбой помочь эвакуировать украинских военных и гражданских с завода “Азовсталь” в Мариуполе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Петра Порошенко в Twitter.

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“Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода «Азовсталь» россия по приказу путина пытается уничтожить варварскими методами”, - говорится в сообщении.

Бывшие президенты Украины обратились за помощью к государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки и Канаде, Китаю, Турции и другим, а также ООН.

Мы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, — второй, третий и пятый Президенты Украины, — обращаемся к руководителям стран мира. Государства-члены Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Канады, Китая, Турции и других, а также ООН. pic.twitter.com/vc0WyJ4G08 — Петр Порошенко (@poroshenko) May 13, 2022

Напомним

Несмотря на сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых, защитники Мариуполя продолжают выбивать врага с захваченных позиций на "Азовстали".