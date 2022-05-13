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Три президента Украины обратились к миру с просьбой эвакуировать украинцев с "Азовстали"

Три президента Украины обратились к миру с просьбой эвакуировать украинцев с "Азовстали"

КИЕВ. 13 мая. УНН. Второй, третий и пятый президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировому сообществу с просьбой помочь эвакуировать украинских военных и гражданских с завода “Азовсталь” в Мариуполе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Петра Порошенко в Twitter.

Цитата

“Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода «Азовсталь» россия по приказу путина пытается уничтожить варварскими методами”, - говорится в сообщении.

Бывшие президенты Украины обратились за помощью к государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки и Канаде, Китаю, Турции и другим, а также ООН.

Напомним

Несмотря на сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых, защитники Мариуполя продолжают выбивать врага с захваченных позиций на "Азовстали".

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, Кучма, Ющенко, Президент, Петр Порошенко
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