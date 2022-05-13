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Украина никогда не признает "автономию" Донбасса, которую предлагает рф, убивая при этом людей - Зеленский

Украина никогда не признает "автономию" Донбасса, которую предлагает рф, убивая при этом людей - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не признает «автономию» для Донбасса, которую предлагает рф, захватывая территории и убивая людей. Об этом он сообщил в интервью итальянскому каналу Rai 1, передает УНН.

Цитата

«Широкая автономия Донбасса… Там ничего не осталось. Широкая автономия чего? Воду мы поставляем на эту территорию, люди хотят вернуться в свои дома. Они разрушили сейчас ту часть, которую мы контролировали, предлагали неширокую автономию. Сейчас они признали территории Донбасса и Луганска, этих "республик", они их признали отдельными "республиками"…», – рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что россия не говорила о какой-то автономии, а просто пошла забирать территории.

«В чем здесь вопрос – перед тем, как говорить о том или ином формате этих территорий, нельзя убить десятки тысяч людей. Вот в чем проблема. Они убили, разрушили и говорят - давайте теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию», - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Российские оккупанты пытаются, по данным британской разведки, прорваться к Славянску и Краматорску, а командование ВС рф ощущает давление из-за необходимости добиться успеха на востоке Украины, что приводит к рискованным решениям.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, война, Владимир Зеленский
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