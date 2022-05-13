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Эрдоган заявил, что Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не относится положительно к решению Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Цитата

"Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, однако не оцениваем его положительно", – сказал Эрдоган.

Детали

Эрдоган добавил, что скандинавские страны – это гостевые дома для террористических организаций, поэтому Турция не может быть за них.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего финского коллегу Саули Нийнисте с готовностью подать заявку на вступление в НАТО.

Источник: УНН
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