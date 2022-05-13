Новости: Политика
13 мая 2022, 15:28 • Варвара Крат • 17760
Эрдоган заявил, что Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не относится положительно к решению Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
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"Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, однако не оцениваем его положительно", – сказал Эрдоган.
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Эрдоган добавил, что скандинавские страны – это гостевые дома для террористических организаций, поэтому Турция не может быть за них.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего финского коллегу Саули Нийнисте с готовностью подать заявку на вступление в НАТО.
Источник: УНН
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