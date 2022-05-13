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Шольц провел длительную беседу с путиным: в одном из моментов подчеркнул, что утверждение о "нацистах" у власти в Украине ошибочно

Шольц провел длительную беседу с путиным: в одном из моментов подчеркнул, что утверждение о "нацистах" у власти в Украине ошибочно

Олаф Шольц

КИЕВ. 13 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным, во время которого отверг обвинения россии в том, что “в Украине распространяется нацизм”. Об этом сообщил Шольц в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

“Три момента из моего длительного телефонного разговора с путиным сегодня: в Украине должно быть скорейшее прекращение огня. Утверждение о том, что там у власти нацисты, ошибочно. И я также напомнил ему об ответственности, которую несет россия за глобальную продовольственную ситуацию”, - написал Шольц.

Детали

Как сообщает репортер Politico Ганс фон дер Бурхард, Шольц подчеркнул необходимость улучшения гуманитарной ситуации, учитывая последствия войны в Украине, в частности в Мариуполе, а также призвал к прогрессу в “поисках дипломатического разрешения конфликта”.

Кроме того, во время 75-минутного разговора лидеры стран обсудили глобальную продовольственную ситуацию, которая стала особенно напряженной в результате российской войны.

Напомним

Шольц заявил, что Украине может понадобиться около ста лет, чтобы преодолеть последствия полномасштабного вторжения россии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия, война
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