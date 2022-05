Глава Евросовета поддержал увеличение финансирования на военную технику для Украины до 2 млрд евро

КИЕВ. 13 мая. УНН. Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал увеличение военной помощи для Украины до 2 млрд евро. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение Мишеля в Twitter.

Цитата

"Полностью поддерживаю предложение Жозепа Борреля о дальнейшем увеличении финансирования с Европейского фонда мира до 2 миллиардов евро на военное оборудование для Украины. Время имеет основное значение", - написал он.

Full support to @JosepBorrellF for his proposal to further increase the funding of the European Peace Facility to 2 billion € for military equipment for #Ukraine



Time is of the essence.#StandbyUkraine @ZelenskyyUa