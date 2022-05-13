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Глава Евросовета поддержал увеличение финансирования на военную технику для Украины до 2 млрд евро

Глава Евросовета поддержал увеличение финансирования на военную технику для Украины до 2 млрд евро

Шарль Мишель

КИЕВ. 13 мая. УНН. Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал увеличение военной помощи для Украины до 2 млрд евро. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение Мишеля в Twitter.

Цитата

"Полностью поддерживаю предложение Жозепа Борреля о дальнейшем увеличении финансирования с Европейского фонда мира до 2 миллиардов евро на военное оборудование для Украины. Время имеет основное значение", - написал он.

Напомним 

Европейский Союз, как анонсировал Боррель, предоставит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, военная помощь, война с Россией
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