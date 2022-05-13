Глава Евросовета поддержал увеличение финансирования на военную технику для Украины до 2 млрд евро
Шарль Мишель
КИЕВ. 13 мая. УНН. Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал увеличение военной помощи для Украины до 2 млрд евро. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на сообщение Мишеля в Twitter.
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"Полностью поддерживаю предложение Жозепа Борреля о дальнейшем увеличении финансирования с Европейского фонда мира до 2 миллиардов евро на военное оборудование для Украины. Время имеет основное значение", - написал он.
Full support to @JosepBorrellF for his proposal to further increase the funding of the European Peace Facility to 2 billion € for military equipment for #Ukraine— Charles Michel (@eucopresident) May 13, 2022
Time is of the essence.#StandbyUkraine @ZelenskyyUa
Напомним
Европейский Союз, как анонсировал Боррель, предоставит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине.