"Это нелепо": украинская экономика страдает от войны гораздо больше, чем российская от санкций – Кулеба

КИЕВ. 13 мая. УНН. На сегодняшний день украинская экономика страдает от агрессии рф гораздо больше, чем российская от введенных санкций. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита G7 на уровне министров, пишет УНН.



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"Пока россия продолжает продавать газ и нефть Европейскому Союзу, их карманы будут достаточно полны, чтобы продолжать вести войну. Нелепость ситуации сейчас заключается в том, что украинская экономика страдает от российской агрессии и разрушений гораздо больше, чем российская экономика страдает от введенных против нее санкций", - сказал Кулеба.

Детали

Как подчеркнул дипломат, он не пытается сказать, что санкции не работают. Напротив, уже введенные санкции многое меняют в среднесрочной перспективе.

В частности, санкции, наложенные на российскую оборонную промышленность, помогают, потому что россия не может производить оружие, чтобы бросить его в бой.

"Но россия делает большие деньги на продажи нефти и газа в Европу. Это должно прекратиться", - подчеркнул Кулеба.

Напомним

Послы ЕС в пятницу должны провести регулярную встречу, решение о введении санкций против россии не ожидается.

Дополнение

Reuters писал, что ЕС рассматривает уже третью версию санкций с нефтяным эмбарго против рф. Так, Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления не имеющим выхода к морю государствам восточной части ЕС дополнительных денег на модернизацию нефтяной инфраструктуры, чтобы убедить их согласиться на эмбарго на российскую нефть.

А Financial Times указывал, что Евросоюз исключил запрет на морскую транспортировку нефти из шестого пакета санкций против россии.