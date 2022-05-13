Резников обсудил с главой Пентагона практическую реализацию ленд-лиза для Украины

КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином. Стороны обсудили перспективы практической реализации ленд-лиза. Об этом Резников написал в своем Twitter, пишет УНН.

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“Еще один продуктивный разговор с нашим союзником и другом Ллойдом Остиным. Мы обсудили перспективы практической реализации ленд-лиза и решения, принятые на встрече в Рамштайне. Коалиция в поддержку борьбы Украины за независимость крепнет. Вместе мы победим”, – написал он.

Дополнение

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении ленд-лиза для Украины. Закон поддержали 417 конгрессменов, против высказались 10 человек.

Все противники ленд-лиза — представители Республиканской партии. Закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.