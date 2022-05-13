В ЕС циркулирует идея о возможности отложить нефтяное эмбарго против рф на фоне вето Венгрии - Politico

КИЕВ. 13 мая. УНН. Дипломаты ЕС обдумывают радикальный вариант, чтобы обойти нежелание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана запретить российскую нефть: приостановить план, со ссылкой на источники сообщает POLITICO Europe, пишет УНН.

Детали

Как указано, одна из идей, циркулирующих в Брюсселе, состоит в том, что другие элементы шестого пакета санкций ЕС в отношении рф будут продвигаться вперед при поддержке всех 27 стран-членов. Но полный запрет на весь импорт российской нефти и нефтепродуктов можно пока отложить, пока идет работа над компромиссным соглашением, которое Венгрия может принять, заявили дипломаты ЕС.

Такая задержка станет серьезной неудачей в усилиях ЕС по противодействию войне владимира путина в Украине, отмечает издание. В частности, это станет ударом по президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, предложившей 4 мая полный запрет всего импорта российской нефти в проекте шестого пакета санкций.

Тот факт, что дипломаты рассматривают такой драматический шаг, показывает, насколько тяжело ЕС наращивать свое экономическое наступление на Кремль и как болезненно отказываться от российских энергоносителей, подчеркивает издание.

Отключение рынка ЕС для российского ископаемого топлива рассматривается в Брюсселе как жизненно важный шаг в ограничении ключевого потока доходов, что помогает финансировать путинскую войну. "Тем не менее, для стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, которые в значительной степени зависят от трубопроводных поставок российской нефти, запрет на сырую нефть будет болезненным. Еврокомиссия пыталась прийти к компромиссу с Орбаном, но пока его правительство говорит, что ему нужно больше времени и возможно больше денег, прежде чем он сможет договориться", - отмечается в статье.

"Действительно, существует идея разделить пакет, поскольку мы согласовали его на 90 процентов, поэтому продвигаемся вперед во всем, кроме запрета на нефть", — сказал один из дипломатов ЕС. "Разочаровывает, что мы не можем двигаться вперед с теми вещами, о которых договорились. Так почему бы не сделать это так, быть прагматическими, а затем продолжить обсуждение энергии?", - добавил он.

Дипломат добавил, что отделение запрета на нефть от остального пакета санкций "пошлет плохой сигнал" и потому вполне могут быть против другие страны. Дипломаты ЕС снова должны были встретиться в пятницу, хотя было неясно, будут ли они обсуждать пакет санкций против россии.

Другой дипломат ЕС сказал, что было бы лучше утвердить оставшийся новый пакет санкций и вернуться к запрету на нефть на более позднем этапе. По словам дипломата, было бы лучше согласиться на 90 процентов предложенного запрета на нефть, чем не соглашаться ни на что.

"Один из вариантов потенциально может включать отделение наиболее спорных частей запрета на нефть и продвижение других элементов плана, которые Венгрия могла бы поддержать. Будапешт ранее предложил, что поставки по нефтепроводам оставались разрешенными, а санкции ограничивались нефтью, поставляемой морским путем", - отмечает издание.

"Однако любое ослабление нефтяного пакета подорвет доверие к ЕС, особенно после того, как фон дер Ляйен и другие политические лидеры ясно заявили, что нанести удар по путинской нефтяной промышленности жизненно необходимо. Остальный пакет санкций включает меры, направленные против пророссийской пропаганды, лоббистов и консультантов, а также Сбербанка, крупнейшего банка россии. Но сердцевиной пакета всегда был удар по кремлевской энергетической отрасли", - говорится в статье.

Дополнение

Главы МИД стран ЕС на встрече в понедельник, 16 мая, обсудят нефтяное эмбарго против рф.

Reuters писал, что ЕС рассматривает уже третью версию санкций с нефтяным эмбарго против россии. Так, Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления не имеющим выхода к морю государствам восточной части ЕС дополнительных денег на модернизацию нефтяной инфраструктуры, чтобы убедить их согласиться на эмбарго на российскую нефть.

А Financial Times указывал, что Евросоюз исключил запрет морской транспортировки нефти из шестого пакета санкций против россии.

Большинство стран ЕС поддерживают запрет на российскую нефть в соответствии с новым шестым пакетом санкций, призванным наказать Москву за ведение войны с Украиной. Однако для такого решения нужно единодушие, а Венгрия сопротивляется, будучи самым ярым критиком.