Макрон предлагал мне «некоторые вещи, связанные с уступками суверенитета» Украины, чтобы сохранить лицо путину - Зеленский

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал ему «вещи, связанные с уступками» по суверенитету Украины ради того, «чтобы сохранить лицо путину». Об этом он сообщил в интервью итальянскому каналу Rai 1, передает УНН.

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«Мы не должны искать выход для россии, и господин Макрон зря это делает», – сказал Президент.

Детали

По мнению Главы государства, из опыта у Макрона есть понимание того, что пока россия сама не захочет, не поймет, что ей это нужно, она не будет ничего искать, никакого выхода.

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«Может господин Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, – он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны русской федерации. А мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо президенту путину – мне кажется что это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров», - подчеркнул Президент.

«Мы не готовы хранить что-то кому-то и терять за это наши территории. Это совсем несправедливо. Это потерянное время», – добавил Зеленский.

Ранее

Как писал УНН, ранее в интервью Зеленский заверил, что Украина никогда не признает «автономию» для Донбасса, которую предлагает россия, захватывая территории и убивая людей.