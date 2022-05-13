Зеленский хочет дополнить закон о запрете использования символики "Z" и "V"

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский ветировал закон о введении уголовной ответственности за использование символики вторжения россии, пишет УНН со ссылкой на карточку документа.

Детали

Так, Президент предлагает часть шестую статьи 2 Закона, которая предусматривает, что запрет на использование определенной символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину не распространяется на случаи ее использования в легитимных целях.

В частности, предлагается дополнить статью абзацами следующего содержания:

– в экспозициях музеев, тематических выставках, Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на разных носителях информации;

- в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом;

– при изложении или реконструкции (в том числе исторической) исторических событий;

– в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, используемых в учебном, навиально-воспитательном и образовательном процессах.

Президент также предлагает часть вторую статьи 4 дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:

5) в Законе Украины «Об общественных объединениях» (Сведения Верховной Рады Украины, 2013 г., №1, ст. 1 со следующими изменениями):

Часть первую статьи 4 выложить такой редакции:

1. Образование и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменения конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательства на права и свободы человека, здоровья, населения, пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места. проживание, по языковым или другим признакам; распространение сведений, содержащих оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии российской федерации против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицания временной оккупации части территории Украины; пропаганду русского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии российской федерации против Украины, символики военного вторжения русского нацистского тоталитарного режима в Украину, запрещаются";

часть вторую статьи 18 дополнить абзацем такого содержания: в символике общественного объединения не может использоваться символика коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, символика военного вторжения русского нацистского тоталитарного режима в Украину".

Напомним

1 апреля Верховная Рада приняла законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование русской неонацистской символики “Z”, “V” и признает россию государством -террористом.