После разговора с Резниковым: глава Пентагона впервые с 18 февраля побеседовал с шойгу

КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные пререговоры с российским министром сергеем шойгу. Об этом сообщили оборонные ведомства двух стран в пятницу, пишет УНН.

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"13 мая министр обороны Ллойд Дж. Остин III впервые с 18 февраля побеседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Госсекретарь Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи", - заявил по итогам переговоров пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Детали

В российском ведомстве заявили, что переговоры инициировала американская сторона.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - цитируют росСМИ заявление Минобороны.

Ранее

Ранее сегодня министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона США Ллойдом Остином.