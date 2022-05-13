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Правительство передаст 172 заправки Glusco в управление "Нефтегаза"

Правительство передаст 172 заправки Glusco в управление "Нефтегаза"

КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет Министров Украины передаст 172 заправки компании Glusco в управление государственной компании НАК «Нафтогаз». Об этом сообщил премьерьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня Правительство примет документ, которым мы передаем 172 заправки компании Glusco в управление государственной компании НАК «Нафтогаз». Это также поможет в преодолении дефицита топлива. У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем”, – подчеркнул Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что активы россии и связанных с ней компаний в Украине перейдут нашему государству и будут работать на благо всех украинцев.

Шмигаль подчеркнул, что в планах правительства возобновить работу дополнительных линий электропередач с Польшей для экспорта украинской атомной энергии. Это будет способствовать более быстрому отказу Европы от российского газа.

Дополнение

Как писал УНН, Украина создаст дополнительный стратегический запас топлива на несколько месяцев вперед, который невозможно будет уничтожить.

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз, правительство, АЗС
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