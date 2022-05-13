Новости: Политика
13 мая 2022, 21:24 • Елизавета Калитвенцева • 9465
Украинцы жалуются на необоснованные начисления: правительство возобновляет проверки в компаниях, предоставляющих коммунальные услуги
КИЕВ. 13 мая. УНН. Правительство возобновило проверку в компаниях, оказывающих коммунальные услуги. Соответствующий документ одобрил Кабинет министров Украины на заседании, передает УНН.
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"К сожалению, к нам поступило уже не одно обращение от украинцев по поводу необоснованных начислений. Поэтому здесь нужно быстро навести порядок", - заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
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Кабмин принял решение, согласно которому вводится мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.
Источник: УНН
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