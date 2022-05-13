россия вынуждена будет выплачивать Украине контрибуции на ее восстановление – Дуда

КИЕВ. 13 мая. УНН. россия должна выплачивать Украине контрибуцию на восстановление территорий, которые разрушили российские войска. Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллине, передает УНН.

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"Мы глубоко верим, что международное сообщество заставит россию выплатить контрибуцию на восстановление того, что было разрушено в Украине", - заявил Глава Польского государства.

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Дуда подчеркнул, что Украина заслуживает международной помощи и поддержки. Он отметил, что таким жестом поддержки может стать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

По мнению президента Польши, международные судебные инстанции должны привлечь к уголовной ответственности всех виновных в военных преступлениях в Украине, в частности, геноциде в Буче под Киевом.

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Как писал УНН, Президенты Польши и Словакии планируют провести ряд встреч с лидерами стран Западной Европы для лоббирования членства Украины в ЕС.