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россия вынуждена будет выплачивать Украине контрибуции на ее восстановление – Дуда

россия вынуждена будет выплачивать Украине контрибуции на ее восстановление – Дуда

КИЕВ. 13 мая. УНН. россия должна выплачивать Украине контрибуцию на восстановление территорий, которые разрушили российские войска. Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллине, передает УНН.

Цитата

"Мы глубоко верим, что международное сообщество заставит россию выплатить контрибуцию на восстановление того, что было разрушено в Украине", - заявил Глава Польского государства.

Детали

Дуда подчеркнул, что Украина заслуживает международной помощи и поддержки. Он отметил, что таким жестом поддержки может стать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

По мнению президента Польши, международные судебные инстанции должны привлечь к уголовной ответственности всех виновных в военных преступлениях в Украине, в частности, геноциде в Буче под Киевом.

Добавим

Как писал УНН, Президенты Польши и Словакии планируют провести ряд встреч с лидерами стран Западной Европы для лоббирования членства Украины в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша
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