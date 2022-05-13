россия хочет сесть за стол переговоров с Украиной и Западом для заключения "большого" соглашения - советник Эрдогана

КИЕВ. 13 мая. УНН. Россия хочет сесть за один стол переговоров с Украиной и Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение. Об этом в комментарии изданию Türkiye заявил советник Президента Турции Ибрагим Калина, передает УНН.

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"Мы отдаем себе отчет, что россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не только в ней. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс”, - заявил представитель Эрдогана.

Детали

По его словам, для того, условием переговоров является конструктивная позиция, которую должны иметь все стороны, включая Европу и США.

Турция ведет интенсивный дипломатический трафик с нашими европейскими и американскими коллегами.

Калин также подчеркнул, что для встречи президентов Украины и россии необходимо добиться определенного прогресса в переговорах.

"Для того, чтобы главы государств россии и Украины встретились лицом к лицу, необходимо выполнить определенные условия и добиться определенного прогресса в переговорах. В рамках Стамбульского процесса пройден определенный путь, но для встречи лидеров может потребоваться определенное время. К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс. Но мы будем продолжать продвигаться путем переговоров и диалога, а не войны, проявляя терпение и упорство", - сказал Калин.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с российским диктатором владимиром путиным, но без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.