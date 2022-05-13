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Минобороны ориентируется на обеспечение 1 млн человек, которые будут преодолевать россиян - Резников

Минобороны ориентируется на обеспечение 1 млн человек, которые будут преодолевать россиян - Резников

Алексей Резников

КИЕВ. 13 мая. УНН. В секторе обороны Украины ориентируются обеспечивать потребности миллиона людей, которые будут преодолевать оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

Детали

По словам министра, эскалация спровоцировала взрывной рост оборонных нужд, к которому Украина не была готова полностью.

Однако благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа и действиям власти была организована оборона, считает он.

Резников отметил, что на начальных этапах помогли волонтеры, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы.

Цитата

"Развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине", - написал Резников.

"В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства необходимого. Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут преодолевать врага", - отметил он.

Напомним

Министр обороны сообщил, что к 9 мая россия получила стратегическое поражение, теперь Украина входит в новую – долговременную – фазу войны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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