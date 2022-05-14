Оккупанты потеряли 200 самолетов и более 27 000 солдат - Зеленский

КИЕВ. 14 мая. УНН. Владимир Зеленский сообщил о потерях россии во время вторжения в Украину. Об этом говорится во время ночного обращения Президента, передает УНН.

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Зеленский сообщил, что на сегодняшний день сбили 200-й российский военный самолет. Столько авиации россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. Также московия потеряла почти 27 тысяч солдат, и многие из них молодые срочники.

К тому же русская армия потеряла более трех тысяч танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и все свои перспективы как государства.

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"И ради чего это все? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата у россии нет и не будет", - говорит Зеленский.

Напомним

Группировки Объединенных сил сообщили, что отбили 10 атак и уничтожили 23 единицы военной техники оккупантов за последние сутки.