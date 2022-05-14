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Наш приоритет – каждый день работать так, чтобы война была короче - Зеленский

Наш приоритет – каждый день работать так, чтобы война была короче - Зеленский

КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что приоритет Украины – каждый день работать так, чтобы война была короче. Об этом информирует УНН.

Цитата

“На самом деле никто сегодня не может предсказать, как долго продлится эта война. Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет — каждый день работать так, чтобы война была короче” , — говорится в обращении.

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Президент отметил, что это зависит, к сожалению, не только от украинцев, которые и так преподаются по максимуму.

“Это зависит и от наших партнеров. От европейских стран, от стран всего свободного мира”, — добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не признает Крым частью российской федерации.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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