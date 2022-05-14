Наш приоритет – каждый день работать так, чтобы война была короче - Зеленский

КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что приоритет Украины – каждый день работать так, чтобы война была короче. Об этом информирует УНН.

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“На самом деле никто сегодня не может предсказать, как долго продлится эта война. Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет — каждый день работать так, чтобы война была короче” , — говорится в обращении.

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Президент отметил, что это зависит, к сожалению, не только от украинцев, которые и так преподаются по максимуму.

“Это зависит и от наших партнеров. От европейских стран, от стран всего свободного мира”, — добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не признает Крым частью российской федерации.