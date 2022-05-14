КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время своего ночного обращения украинский Президент Владимир Зеленский заявил, что российские чиновники откровенно угрожают миру голодом. Об этом информирует УНН.

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"Мир уже признал, что блокада россией наших портов и эта война провоцируют масштабный продовольственный кризис. российские чиновники еще и откровенно угрожают миру тем, что в десятках государств будет голод. А какими могут быть последствия такого голода? К какой политической нестабильности и к каким миграционным потокам это приведет? Сколько тогда придется потратить, чтобы преодолеть последствия?

Вот на какие вопросы нужно отвечать тем, кто тормозит санкционные пакеты против россии или пытается отложить предоставление помощи Украине", - заявил Президент.

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Зеленский подчеркнул, что каждый день войны – это усиление глобальных угроз, это новые возможности россии провоцировать нестабильность в других регионах мира, не только здесь, но и в Европе.

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23 апреля уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские войска вывозят в аннексированный Крым зерно из Херсонской области.

Позже у зернового терминала в бухте Авлита, которая является частью Севастопольской бухты, было замечено четыре судна-сухогруза.

10 мая украинская разведка сообщила, что россия продолжает вывоз похищенного в Украине зерна на свою территорию и в аннексированный Крым.

Как писал УНН, по сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии. На эту информацию отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.