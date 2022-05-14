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Президент наградил 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины

Президент наградил 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента Украины

КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о награждении 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Традиционно подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины”, — говорится в обращении.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы в Киеве 37 иностранных представительств.

Также Глава государства проинформировал, что украинские военные деоккупировали уже 1015 населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: награды
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