Президент наградил 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины

КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о награждении 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует УНН.

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“Традиционно подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины”, — говорится в обращении.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы в Киеве 37 иностранных представительств.

Также Глава государства проинформировал, что украинские военные деоккупировали уже 1015 населенных пунктов.