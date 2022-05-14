Новости: Политика
14 мая 2022, 05:17 • Юрий Свиридюк • 4410
Президент наградил 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины
Владимир Зеленский
Источник: Офис Президента Украины
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о награждении 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует УНН.
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“Традиционно подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 212 военнослужащих Вооруженных Сил Украины”, — говорится в обращении.
Напомним
Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы в Киеве 37 иностранных представительств.
Также Глава государства проинформировал, что украинские военные деоккупировали уже 1015 населенных пунктов.
Источник: УНН
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