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Ситуация в Херсоне указывают на неспособность рф достичь политических целей вторжения - британская разведка

Ситуация в Херсоне указывают на неспособность рф достичь политических целей вторжения - британская разведка

КИЕВ. 14 мая. УНН. Тот факт, что россии удалось навязать пророссийское местное руководство только в Херсоне, подчеркивает несостоятельность российского вторжения достичь своих политических целей в Украине, указывается в отчете на основе разведданных от британского Минобороны, пишет УНН.

Детали

В британской разведке указывают, что навязанная россией военно-гражданская администрация в Херсоне объявила, что будет просить россию включить Херсонскую область в состав российской федерации. "Центральная часть первоначального плана российского вторжения, скорее всего, заключалась в использовании сфальсифицированных референдумов, чтобы поставить большинство регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть", - говорится в отчете.

Цитата

"Тот факт, что россии удалось лишь в Херсоне навязать пророссийское местное руководство, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине", - отмечают в британской разведке.

"Если россия проведет референдум о присоединении в Херсоне, она почти наверняка подтасует результаты, чтобы показать явное большинство в пользу выхода из Украины. Жители Херсонской области, вероятно, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией", - добавили в британской разведке.

Дополнение

Ранее глава Херсонской ОВА Лагута сообщил, что в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "главу Херсонской областной администрации" Владимира Сальдо и "главу Херсонской городской администрации" Александра Кобеца.

Источник: УНН
Теги: Россия, война, Херсон и Херсонская область, разведка
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