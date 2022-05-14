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Страны G7 договорились продолжать давление на рф и предоставление военной помощи Украине

Страны G7 договорились продолжать давление на рф и предоставление военной помощи Украине

КИЕВ. 14 мая. УНН. Министры иностранных дел стран G7 заявили, что готовы продолжать поставки оружия Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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«Министры иностранных дел стран G7 пообещали в субботу усилить экономическую и политическую изоляцию россии, продолжить поставки оружия и работать над сокращением глобальной нехватки продовольствия, вызванной войной в Украине», - говорится в сообщении со ссылкой на заявление министров G7.

Дополнение

Страны "Группы семи", по сообщениям, могут предоставить Украине 30 млрд евро финансовой помощи.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, G7
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