Страны G7 направили сильный месседж: "никогда не признают" изменения россией границ в Украине

КИЕВ. 14 мая. УНН. Страны "Группы семи" (G7) в совместном заявлении подчеркнули, что никогда не признают границ, которые россия пытается изменить в ходе войны против Украины, и пообещали дальнейшую поддержку Киеву, пишет УНН.

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"Мы никогда не признаем границы, которые россия пыталась сменить военной агрессией, и будет продолжать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, и всех государств", - говорится в общем заявлении, принятом министрами иностранных дел G7 по итогам трехдневной встречи.

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"Сильное сообщение со встречи министров иностранных дел G7 о том, что Запад не поддержит ни одного мирного соглашения, которое позволило бы россии навсегда сохранить оккупированные территории на востоке и юге Украины", - охарактеризовал заявление журналист Politico Ханс фон дер Бурхард.

Дополнение

Страны G7 договорились продолжать давление на рф и оказание военной помощи Украине.