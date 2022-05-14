Посольство Румынии возобновило работу в Киеве
КИЕВ. 14 мая. УНН. Румыния возобновила работу своего посольства в Киеве после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщил министром иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает УНН.
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«Очень рады сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на месте. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!», - написал Ауреску в Twitter.
Very glad to announce that starting today the Romanian Embassy in #Kyiv has resumed its activity on the ground.— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) May 14, 2022
Romania fully stands with its partner Ukraine in its bold fight for #freedom! @DmytroKuleba pic.twitter.com/lWQ3Cjqb1O
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Ряд дипломатических представительств, которые на фоне угрозы вторжения россии в Украину переехали из Киева во Львов или вообще покинули страну, постепенно начали возвращаться.
Так, недавно, посольство Армении, которое после вторжения России переехало на запад Украины, вернулось в Киев.
А 8 мая в Киеве возобновило работу посольство Канады.