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Посольство Румынии возобновило работу в Киеве

Посольство Румынии возобновило работу в Киеве

КИЕВ. 14 мая. УНН. Румыния возобновила работу своего посольства в Киеве после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщил министром иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает УНН.

Цитата

«Очень рады сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на месте. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!», - написал Ауреску в Twitter.

Ранее

Ряд дипломатических представительств, которые на фоне угрозы вторжения россии в Украину переехали из Киева во Львов или вообще покинули страну, постепенно начали возвращаться.

Так, недавно, посольство Армении, которое после вторжения России переехало на запад Украины, вернулось в Киев.

А 8 мая в Киеве возобновило работу посольство Канады.

Источник: УНН
Теги: Румыния, посольство
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