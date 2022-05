Посольство Румынии возобновило работу в Киеве

КИЕВ. 14 мая. УНН. Румыния возобновила работу своего посольства в Киеве после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщил министром иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает УНН.

Цитата

«Очень рады сообщить, что с сегодняшнего дня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на месте. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в ее смелой борьбе за свободу!», - написал Ауреску в Twitter.

Very glad to announce that starting today the Romanian Embassy in #Kyiv has resumed its activity on the ground.

Romania fully stands with its partner Ukraine in its bold fight for #freedom! @DmytroKuleba pic.twitter.com/lWQ3Cjqb1O