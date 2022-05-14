38 иностранных посольств возобновили работу в Киеве – МИД

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Киеве уже 38 иностранных представительств возобновили свою работу. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

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«Уже 38 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве. Это еще одно доказательство того, что наши партнеры верят в победу, будущее и перспективы Украины», - говорится в сообщении.

В МИД Украины поблагодарили друзей за поддержку.

«Верим, что очень скоро все остальные иностранные представительства вернутся в столицу», – добавили в МИД.

Дополнение

Сегодня, 14 мая Румыния возобновила работу своего посольства в Киеве после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Добавим

Ряд дипломатических представительств, которые на фоне угрозы вторжения рф в Украину переехали из Киева во Львов или вообще покинули страну, постепенно начали возвращаться.

Так, недавно, посольство Армении, которое после вторжения россии переехало на запад Украины, вернулось в Киев.

А 8 мая в Киеве возобновило работу посольство Канады.