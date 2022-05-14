Киев посетила делегация Сената США

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию Конгресса во главе с лидером меньшинства в Сенате США Митчем Макконнеллом, передает УНН.

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На странице Зеленского в Telegram указано, что визит "сильный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США и американского народа".

"Визит делегации Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом – мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов, а также американского народа. Спасибо за ваше лидерство в помощи в нашей борьбе не только за свое государство, а за демократические ценности и свободы. Мы очень ценим это", - говорится в сообщении.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что на встрече было обсуждено "выделение пакета дополнительного финансирования Украине".

"Вместе с делегацией США мы обсудили важность ленд-лиза и наши надежды на то, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с 33 млрд долл до 39,6 млрд долл США", - добавил Ермак.

В Украину прибыли сенатор-республиканец Сьюзен Коллинз из штата Мэн, Джон Баррассо из Вайоминга и Джон Корнин из Техаса.