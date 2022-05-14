Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга: Подоляк о разговоре Ниинисте с путиным

КИЕВ. 14 мая. УНН. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга. Так прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк разговор президент Финляндии с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.

Цитата

«россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга — так можно перевести разговор Ниинисте с российским президентом по дипломатическому языку на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин путин», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным сообщил ему о намерениях страны вступить в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинисте сегодня, как ожидается, официально объявит о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО – об этом пишет финская и мировая пресса. Сразу вслед за финнами с таким же объявлением намерены выступить шведы.

россия еще раз пригрозила Финляндии "военными шагами" в случае ее вступления в НАТО.

россия угрожая финским политикам в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, прекратила поставки газа в страну в пятницу, 13 мая