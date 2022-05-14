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Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 7172-1, предусматривающий полный запрет деятельности пророссийских политических партий на территории Украины, передает УНН со ссылкой на депутата "СН" Ольгу Совгирю.

Цитата

"Президент Украины подписал закон о запрете пророссийских политических партий! Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования", - написала Совгиря в Telegram.

Дополнение

3 мая депутаты Верховной рады поддержали законопроект 7172-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий". "За" проголосовали 330 нардепов.

Закон предусматривает запрет партий, если их программные цели или действия направлены на:

  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии рф против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;
  • глорификацию, оправдание действий и бездействия лиц, совершающих или совершающих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований рф, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых рф, а также представителей оккупационной администрации рф, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".
Источник: УНН
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