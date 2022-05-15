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"Любая победа очень важна": Зеленский поддержал Kalush Orchestra на Евровидении

"Любая победа очень важна": Зеленский поддержал Kalush Orchestra на Евровидении

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский поддержал представителей Украины Kalush Orchestra на Евровидении-2022. Об этом сообщает УНН.

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В итальянском Турине стартовал финал Евровидения-2022. Владимир Зеленский поддержал представителей Украины Kalush Orchestra на Евровидении-2022 у себя в Instagram.

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“Сегодня Евровидение. финал. Выступает наша группа Kalush Orchestra. Да, это не война, но нам сегодня любая победа важна. Поэтому болеем за наших!” — сказал Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Источник: УНН
Теги: Евровидение, Владимир Зеленский
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