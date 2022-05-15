Новости: Политика
15 мая 2022, 00:13 • Юрий Свиридюк • 9270
"Любая победа очень важна": Зеленский поддержал Kalush Orchestra на Евровидении
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский поддержал представителей Украины Kalush Orchestra на Евровидении-2022. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В итальянском Турине стартовал финал Евровидения-2022. Владимир Зеленский поддержал представителей Украины Kalush Orchestra на Евровидении-2022 у себя в Instagram.
Цитата
“Сегодня Евровидение. финал. Выступает наша группа Kalush Orchestra. Да, это не война, но нам сегодня любая победа важна. Поэтому болеем за наших!” — сказал Зеленский.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram