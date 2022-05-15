Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,42 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Имитировали казнь и обсуждали, как будут убивать: расследование зверств россиян в Буче
Имитировали казнь и обсуждали, как будут убивать: расследование зверств россиян в Буче
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6030

Украина – четвертая в мире по количеству Праведников – Зеленский

Украина – четвертая в мире по количеству Праведников – Зеленский

КИЕВ. 15 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина – четвертая в мире по количеству Праведников. Об этом информирует УНН.

Подробности

Зеленский вспомнил, что в прошлом году 14 мая в Украине впервые отмечался День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Цитата

"2 тысячи 659 украинцев и украинок получили звание Праведников народов мира. Наша страна – четвертая в мире по количеству Праведников. Людей, которые рисковали своей жизнью, жизнью своих родных, но все равно спасали тех, кому угрожала неизбежная смерть от рук нацистов. Спасали детей, взрослых, целые семьи", - говорится в обращении.

Зелененский подчеркнул, что каждая из таких историй спасения поражает смелостью, потому что вокруг было тотальное зло, а люди все равно сохраняли добро в своем сердце.

Напомним

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.