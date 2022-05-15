Украина – четвертая в мире по количеству Праведников – Зеленский

КИЕВ. 15 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина – четвертая в мире по количеству Праведников. Об этом информирует УНН.

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Зеленский вспомнил, что в прошлом году 14 мая в Украине впервые отмечался День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

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"2 тысячи 659 украинцев и украинок получили звание Праведников народов мира. Наша страна – четвертая в мире по количеству Праведников. Людей, которые рисковали своей жизнью, жизнью своих родных, но все равно спасали тех, кому угрожала неизбежная смерть от рук нацистов. Спасали детей, взрослых, целые семьи", - говорится в обращении.

Зелененский подчеркнул, что каждая из таких историй спасения поражает смелостью, потому что вокруг было тотальное зло, а люди все равно сохраняли добро в своем сердце.

Напомним

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.