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Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой – Зеленский

Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой – Зеленский

КИЕВ. 15 мая. УНН. Во время вечернего обращения Президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, а российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-то победу. На сегодняшний день полномасштабное вторжение это выглядит особенно безумно, но они не прекращают всех этих усилий.

Я благодарен каждому и каждому, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине. Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря", говорится в обращении.

Подробности

Зеленский добавил, что сейчас во многих городах и общинах Украины продолжаются дискуссии о переименовании улиц и площадей и посоветовал обратиться к истории украинских Праведников и увековечить их память.

Напомним

Зеленский сообщил, что Украина – четвертая в мире по количеству Праведников.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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