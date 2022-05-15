КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО. Об этом говорится в заявлении правительства страны, сообщает УНН.

Детали

Сегодня президент республики вместе с правительственным комитетом по внешней политике и политике безопасности завершили работу над докладом о вступлении Финляндии в НАТО. Отчет будет представлен в парламент после утверждения на пленарном заседании правительства.

Как отметили, Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом.

Добавим

Президент Финляндии Саули Ниинисте объявил о намерении страны подать заявку на вступление в НАТО.

россия в очередной раз пригрозила Финляндии "военными шагами" в случае ее вступления в НАТО.

В качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО 13 мая рф прекратила поставки газа в страну.