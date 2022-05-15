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Берлин решил "слезть с газовой иглы" россии: принято стратегическое решение – спикер МИД Украины

Берлин решил "слезть с газовой иглы" россии: принято стратегическое решение – спикер МИД Украины

КИЕВ. 15 мая. УНН. Берлин принял стратегическое решение – “слезть с российской газовой иглы”. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.

Цитата

“В Берлине принято стратегическое решение слезть с российской газовой иглы. Как сказал министр, российский газ – это оружие, которое россия постоянно держит у виска Украины, Германии и Европы. Отказ от российских энергоресурсов будет гарантировать безопасность на Европейском континенте”, – написал Николенко.

Детали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел важные переговоры в Германии с членами немецкого правительства и Бундестага, министрами иностранных дел G7, главами МИДа Балканских стран, а также государственным секретарем США.

По информации спикера, далее делегация МИД следует в Брюссель, где украинская команда будет дожимать включение нефтяного эмбарго в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза и будет говорить о предоставлении Украине в июне статуса кандидата в члены ЕС.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Берлине с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны договорились тесно сотрудничать, чтобы экспортировать украинские продукты для потребителей в Африке и Азии.

Источник: УНН
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